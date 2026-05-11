LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

455,95 EUR -0,70 EUR -0,15 %
457,25 EUR -0,80 EUR -0,17 %
Marktkap. 233,76 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

Barclays Capital

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
455,95 EUR -0,70 EUR -0,15%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
452,70 €		 Abst. Kursziel*:
32,54%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
455,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,59%
Analyst Name:
Viktoria Petrova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
586,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

