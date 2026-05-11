LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 233,76 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
452,70 €
|Abst. Kursziel*:
32,54%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
455,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,59%
|
Analyst Name:
Viktoria Petrova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
586,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.