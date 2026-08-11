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AI Analyse

Bernstein Research

Givaudan Underperform

10.08.26
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.494,00 EUR -86,00 EUR -2,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Underperform

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
3.369,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-14,34%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.353,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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