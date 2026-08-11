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AI Analyse

RBC Capital Markets

GEA Outperform

10.08.26
GEA Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Outperform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
64,15 €		 Abst. Kursziel*:
13,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
64,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GEA Hold Warburg Research
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