GEA Aktie
Marktkap. 10,44 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Montag. Der Nettogewinn des Anlagenherstellers liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung. Das habe an nicht weiter fortgeführten Geschäftsteilen sowie an einer höheren Steuerquote gelegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Outperform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
64,15 €
|Abst. Kursziel*:
13,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
64,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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