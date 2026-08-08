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Warburg Research

RENK Buy

11:21 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die vom Rüstungsgeschäft untermauerte Anlagestory sei intakt, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie werde sowohl von den Zielvorgaben des Getriebeherstellers als auch von den Auftragsbüchern gestützt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
50,25 €		 Abst. Kursziel*:
25,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,58%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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