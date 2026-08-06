RENK Aktie
Marktkap. 4,85 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,02 €
|Abst. Kursziel*:
40,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,38%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|RENK Overweight
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|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
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|06.08.26
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