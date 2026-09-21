ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 154,34 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
AI Analyse
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 74 auf 76 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gael de-Bray wertete in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aktuelle Erkenntnisse aus den Vertriebskanälen des Schweizer Industriekonzerns aus. Sie deuteten auf eine anhaltend starke Nachfrage im Rechenzentrumsbereich hin. Er erwartet, dass das Management seine Prognose für das organische Wachstum im Jahr 2026 auf einen Bereich im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich anhebt. ABB setze mit der Infinitus-Serie im Bereich der Gleichstrom-Leistungstechnologien für Rechenzentren weiter auf Innovationen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
76,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,43%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,11 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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