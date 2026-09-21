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Symbol ABLZF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

11:31 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
88,52 EUR 1,10 EUR 1,26%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB von 74 auf 76 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Gael de-Bray wertete in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse aktuelle Erkenntnisse aus den Vertriebskanälen des Schweizer Industriekonzerns aus. Sie deuteten auf eine anhaltend starke Nachfrage im Rechenzentrumsbereich hin. Er erwartet, dass das Management seine Prognose für das organische Wachstum im Jahr 2026 auf einen Bereich im niedrigen bis mittleren Zehnerprozentbereich anhebt. ABB setze mit der Infinitus-Serie im Bereich der Gleichstrom-Leistungstechnologien für Rechenzentren weiter auf Innovationen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
83,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,11 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

11:31 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
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