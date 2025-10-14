ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 115,2 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ABB nach Zahlen zum dritten Quartal von 59 auf 68 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate hätten erneut bewiesen, dass der Industriekonzern auf Wachstumskurs sei, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzernumbau schreite mit dem Verkauf des Roboter-Geschäfts voran. Der Experte geht von einer Teilausschüttung des hohen Verkaufserlöses durch ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm aus./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
59,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
59,02 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|17:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|13:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|13:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|13:01
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets