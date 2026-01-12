DAX 25.461 +0,2%ESt50 6.031 +0,2%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,91 +1,0%Gold 4.614 +0,3%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

65,04 EUR -0,08 EUR -0,12 %
STU
60,60 CHF -0,04 CHF -0,07 %
SWX
Marktkap. 117,76 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

14:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
ABB (Asea Brown Boveri)
ABB (Asea Brown Boveri)
65,04 EUR -0,08 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 54 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose./tih/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
60,62 CHF		 Abst. Kursziel*:
-9,27%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
60,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,24%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

14:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
18.12.25 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

