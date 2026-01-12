UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis

