Santander Aktie
Marktkap. 150,44 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,43 €
|Abst. Kursziel*:
8,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|15:06
|Santander Buy
|UBS AG
|09.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets