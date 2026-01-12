DAX 25.405 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.515 -0,2%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.650 -0,4%Bitcoin 79.822 +2,2%Euro 1,1648 -0,2%Öl 65,61 +2,0%Gold 4.617 +0,4%
Santander Aktie

10,48 EUR +0,08 EUR +0,77 %
STU
9,76 CHF +0,30 CHF +3,13 %
BRX
Marktkap. 150,44 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN wurde kopiert
WKN 858872

ISIN wurde kopiert
ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

15:06 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,48 EUR 0,08 EUR 0,77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,43 €		 Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

15:06 Santander Buy UBS AG
09.01.26 Santander Overweight Barclays Capital
08.01.26 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
18.12.25 Santander Halten DZ BANK
05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

