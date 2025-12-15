DAX 24.021 +0,3%ESt50 5.703 +0,4%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 11,56 +3,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.843 +2,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 59,95 -1,2%Gold 4.322 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Allianz 840400 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung
Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen Birkenstock-Aktie rauscht dennoch ab: Quartalsgewinn gesteigert und Erwartungen geschlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Santander Aktie

Kaufen
Verkaufen
Santander Aktien-Sparplan
9,97 EUR +0,05 EUR +0,46 %
STU
9,96 EUR +0,08 EUR +0,85 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 145,98 Mrd. EUR

KGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 858872

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113900J37

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BCDRF

DZ BANK

Santander Halten

14:16 Uhr
Santander Halten
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
9,97 EUR 0,05 EUR 0,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Santander von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 9,60 auf 10,00 Euro je Aktie angehoben. Philipp Häßler begründete das neue Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Kursgewinn von rund 120 Prozent im laufenden Jahr. Die Aktie sei aktuell fair bewertet, positive Kurstreiber sehe er derzeit nicht, schrieb der Analyst. Bis 2028 erwartet er ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 9 Prozent, getrieben von Aktienrückkäufen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Halten

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
9,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
9,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

14:16 Santander Halten DZ BANK
05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.11.25 Santander Buy UBS AG
26.11.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
Dow Jones Santander-Aktie mit Plus: Finanzhaus verkauft weitere Aktien an polnischer Bank für 408 Mio Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santander-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net So schätzen die Analysten die Santander-Aktie im November 2025 ein
Dow Jones Deutsche Bank-Aktie etwas höher: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren eingebracht
Benzinga If You Invested $1000 In Banco Santander Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Financial Times Santander executive accused of fraud being probed by Brazil’s central bank
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in Banco Santander Chile Stock?
Financial Times Santander to appoint insider as next UK boss
Zacks Banco Santander and Cogent Communications have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
Zacks Bull of the Day: Banco Santander (SAN)
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Banco Santander-Brazil (BSBR) is a Great Choice
EN, TheGuardian Santander urges ministers to intervene in UK car finance compensation scheme
RSS Feed
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) zu myNews hinzufügen