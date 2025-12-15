Santander Aktie
Marktkap. 145,98 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Santander von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 9,60 auf 10,00 Euro je Aktie angehoben. Philipp Häßler begründete das neue Anlagevotum in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Kursgewinn von rund 120 Prozent im laufenden Jahr. Die Aktie sei aktuell fair bewertet, positive Kurstreiber sehe er derzeit nicht, schrieb der Analyst. Bis 2028 erwartet er ein durchschnittliches jährliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie von 9 Prozent, getrieben von Aktienrückkäufen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Halten
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
9,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
9,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philipp Häßler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|14:16
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets