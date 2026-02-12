Airbus Aktie
Marktkap. 155,11 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auslieferziele für 2026 seien nun definiert und für den A320-Jet gebe es jetzt eine klarere mittelfristige Produktionsprognose, schrieb Milene Kerner am Donnerstag. Damit habe der Flugzeugbauer eine wichtige Unsicherheitsquelle beseitigt. Der Fokus könne sich nun wieder auf die Steigerung der Produktion und das Wachstum im Verteidigungsbereich richten./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
193,76 €
|Abst. Kursziel*:
13,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
186,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,81%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:56
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)