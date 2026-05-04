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Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

15:01 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
177,62 EUR 2,32 EUR 1,32%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
179,82 €		 Abst. Kursziel*:
22,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
177,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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