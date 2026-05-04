Airbus Aktie
Marktkap. 137,67 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
179,82 €
|Abst. Kursziel*:
22,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
177,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
|
Analyst Name:
Milene Kerner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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