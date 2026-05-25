Airbus Aktie
Marktkap. 133,45 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Milene Kerner ging am Montagabend auf den aktuellen Auslieferungsmonitor ein. Die Zahlen zeigten, dass 2026 hinsichtlich der Auslieferungsziele für das Gesamtjahr noch viel mehr vom späteren Jahresverlauf abhänge als üblich./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Overweight
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
172,34 €
|Abst. Kursziel*:
27,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
173,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,14%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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