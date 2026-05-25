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Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

12:26 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
173,04 EUR -1,44 EUR -0,83%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Milene Kerner ging am Montagabend auf den aktuellen Auslieferungsmonitor ein. Die Zahlen zeigten, dass 2026 hinsichtlich der Auslieferungsziele für das Gesamtjahr noch viel mehr vom späteren Jahresverlauf abhänge als üblich./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
172,34 €		 Abst. Kursziel*:
27,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
173,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,14%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:26 Airbus Overweight Barclays Capital
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