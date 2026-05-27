Verve Group Aktie
Marktkap. 320,27 Mio. EURKGV 477,96 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5 auf 4 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei träge ins Jahr gestartet, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er lobte aber den starken Cashflow./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verve Group SE
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
4,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,69 €
|Abst. Kursziel*:
136,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
144,20%
|
Analyst Name:
Felix Ellmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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