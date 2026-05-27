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Symbol MGIMF

Warburg Research

Verve Group Buy

10:31 Uhr
Verve Group Buy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5 auf 4 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei träge ins Jahr gestartet, schrieb Felix Ellmann am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er lobte aber den starken Cashflow./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verve Group SE

Zusammenfassung: Verve Group Buy

Unternehmen:
Verve Group		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,69 €		 Abst. Kursziel*:
136,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
144,20%
Analyst Name:
Felix Ellmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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