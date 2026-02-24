Verve Group Aktie
Marktkap. 245,8 Mio. EURKGV 477,96 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Verve Group SE
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,26 €
|Abst. Kursziel*:
298,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
294,32%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Verve Group
|10:16
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
