Verve Group Aktie

1,27 EUR +0,06 EUR +4,71 %
STU
Marktkap. 245,8 Mio. EUR

KGV 477,96 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1

ISIN SE0018538068

Symbol MGIMF

Warburg Research

Verve Group Buy

10:16 Uhr
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Verve Group
1,27 EUR 0,06 EUR 4,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Verve von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Experten für digitale Anzeigentechnik dürfte sich wieder beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey am Mittwoch. Er habe zwar die Schätzungen und das Kursziel etwas reduziert, die Aktien seien aber höchst attraktiv bewertet./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Verve Group SE

Zusammenfassung: Verve Group Buy

Unternehmen:
Verve Group		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,26 €		 Abst. Kursziel*:
298,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
294,32%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Verve Group

10:16 Verve Group Buy Warburg Research
20.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Verve Group

EQS Group EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, Kauf
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX mittags mit positivem Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net XETRA-Handel So performt der SDAX am Montagnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert am Mittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start leichter
EQS Group EQS-DD: Verve Group SE: Bodhivas GmbH, buy
EQS Group Verve Group shows accelerated new customer growth in Q4 2025, leveraging targeted investments in sales force expansion
EQS Group Verve Group SE Announces Intention to Issue Subsequent Bonds to Capitalize on Business Momentum Following Strong Q4 Performance
EQS Group Verve Group publishes LinkedIn case study validating demand-side growth strategy in privacy-first mobile advertising
EQS Group Verve Group Unifies Jun Group and Captify US Under Verve For Advertisers, Reinforcing its Strategy for Brands and Agencies
EQS Group Verve Group acquires Captify, strengthening its Demand Side business and securing one of the largest onsite search datasets outside Walled Gardens
EQS Group Verve Group substantially expands its market reach in Europe via acquisition of Acardo Group AG
EQS Group Verve Group SE delivers double-digit growth in Q2 2025 despite challenging migration to unified platform
