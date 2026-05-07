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Marktkap. 67,09 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

13:36 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe in der Fragerunde nach dem Quartalsbericht wie stets optimistisch geklungen, schrieb Sven Weier am Donnerstagnachmittag. Die Fragen zum Transporter Boxer sowie zu künftigem Munitions- und Raketenabsatz hätten aber einige Skepsis der Investoren gezeigt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.256,40 €		 Abst. Kursziel*:
75,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.214,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,22%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.032,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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