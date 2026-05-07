Rheinmetall Aktie
Marktkap. 67,09 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2200 Euro auf "Buy" belassen. Das Management habe in der Fragerunde nach dem Quartalsbericht wie stets optimistisch geklungen, schrieb Sven Weier am Donnerstagnachmittag. Die Fragen zum Transporter Boxer sowie zu künftigem Munitions- und Raketenabsatz hätten aber einige Skepsis der Investoren gezeigt./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.256,40 €
|Abst. Kursziel*:
75,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.214,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,22%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.032,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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