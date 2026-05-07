FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe im ersten Quartal die schon tief gestapelten Erwartungen noch verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe nach wie vor keine Fortschritte, was die operative Entwicklung betreffe. Die Prüfung strategischer Optionen mache zwar etwas Hoffnung, sei aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu vage./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: EVOTEC Hold
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
4,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,30 €
|Abst. Kursziel*:
-15,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
|
Analyst Name:
Fynn Scherzler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
