EVOTEC Aktie

Marktkap. 982,06 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 566480

ISIN DE0005664809

Symbol EVOTF

Deutsche Bank AG

EVOTEC SE Hold

14:21 Uhr
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe im ersten Quartal die schon tief gestapelten Erwartungen noch verfehlt, schrieb Fynn Scherzler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe nach wie vor keine Fortschritte, was die operative Entwicklung betreffe. Die Prüfung strategischer Optionen mache zwar etwas Hoffnung, sei aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu vage./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Hold

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,30 €		 Abst. Kursziel*:
-15,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
Analyst Name:
Fynn Scherzler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

14:21 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

