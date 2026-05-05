Top News
EVOTEC Aktie

Marktkap. 949,21 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
Symbol EVOTF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Konsensschätzungen klar verfehlt, aber die Jahresziele bestätigt, schrieb Charles Weston am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der schwache Jahresbeginn sollte im Kontext der üblichen Saisonalität gesehen werden. Zudem stünden mit der angekündigten Prüfung strategischer Optionen Fusions- und Übernahmefantasien im Fokus./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,34 €		 Abst. Kursziel*:
87,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,32%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

10:31 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
14.04.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu EVOTEC SE

dpa-afx Rote Zaheln EVOTEC-Aktie dreht ins Plus: Umbaukosten drücken Konzern zum Jahresstart operativ ins Minus EVOTEC-Aktie dreht ins Plus: Umbaukosten drücken Konzern zum Jahresstart operativ ins Minus
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag freundlich
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus
Dow Jones Evotec-Ergebnis nach hohem positiven Vorjahreseffekt negativ
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von EVOTEC SE
EQS Group EQS-News: Evotec gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt: Transformation gewinnt an Dynamik
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
EQS Group EQS-News: Evotec Announces First Quarter 2026 Results: Building Transformation Momentum
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Paul Hitchin, Restricted shares granted as Short Term Variable Incentive (Bonus) for 2025 pursuant Evotec’s remuneration system.
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Aurélie Dalbiez, Restricted shares granted as Short Term Variable Incentive (Bonus) for 2025 pursuant Evotec’s remuneration system.
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Christian Wojczewski, Restricted shares granted as Short Term Variable Incentive (Bonus) for 2025 pursuant Evotec’s remuneration system.
EQS Group EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Restricted shares granted as Short Term Variable Incentive (Bonus) for 2025 pursuant Evotec’s remuneration system.
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Evotec Announces Nomination of First Preclinical Development Candidate in Dermatology Collaboration with Almirall
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
