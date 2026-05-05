DAX 24.989 +2,4%ESt50 6.007 +2,3%MSCI World 4.704 +0,6%Top 10 Crypto 10,42 +0,2%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.607 +0,8%Euro 1,1775 +0,7%Öl 102,4 -7,1%Gold 4.704 +3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- Chinas Börsen schließen fester -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen Chip-Kaufrausch treibt Samsung über die Billlionenmarke: Rekordrally bei SK hynix, Intel, Micron & Co. ungebrochen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
291,70 EUR +12,85 EUR +4,61 %
STU
343,23 USD +4,30 USD +1,27 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,6 Mrd. EUR

KGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Bernstein Research

Ferrari Outperform

11:06 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
291,70 EUR 12,85 EUR 4,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 410 auf 402 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Sportwagenbauers seien mit Blick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) erfreulich ausgefallen und hätten die vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die negative Kursreaktion erklärt er mit Sorgen der Anleger, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr eine geringere Dynamik im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zeigen könnten. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Dollarkurs./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
287,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
291,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

11:06 Ferrari Outperform Bernstein Research
05.05.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
05.05.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
05.05.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
04.05.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

dpa-afx Besser als erwartet Ferrari-Aktie dennoch in Rot: Sportwagenbauer verdient etwas mehr als erwartet Ferrari-Aktie dennoch in Rot: Sportwagenbauer verdient etwas mehr als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Ferrari auf 402 Dollar - 'Outperform'
finanzen.net Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Aktien von VW, Mercedes, BMW & Co. in Alarmstimmung: Trumps neuer 25%-Zollhammer trifft - So reagiert Europa
finanzen.net Erste Schätzungen: Ferrari zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter
Benzinga Ferrari Finds Workaround For Middle East Snags, Sees No Unusual Cancellations
Zacks Ferrari (RACE) Q1 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Zacks Ferrari (RACE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
MotleyFool Ferrari: Still the Widest Moat in Auto?
MotleyFool Ferrari Stalled on Its EV Goals, but It Still Delivers 38.8% Margins
Benzinga Jony Ive&#39;s Skepticism Shapes Ferrari Luce EV&#39;s Interior, Former Apple Designer Believes Large Touchscreen &#39;Doesn&#39;t Work In A Car&#39;
MotleyFool Should You Buy Ferrari While It's Below $400?
MotleyFool Better Industrial Stock: Ford vs. Ferrari
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen