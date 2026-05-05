Ferrari Aktie
Marktkap. 51,6 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ferrari von 410 auf 402 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Sportwagenbauers seien mit Blick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) erfreulich ausgefallen und hätten die vorab deutlich gestiegenen Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die negative Kursreaktion erklärt er mit Sorgen der Anleger, dass die Gewinne im zweiten Halbjahr eine geringere Dynamik im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zeigen könnten. Das neue Kursziel begründete Reitman mit dem gestiegenen Dollarkurs./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 22:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
287,05 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
291,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
402,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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