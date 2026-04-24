Continental Aktie
Marktkap. 12,24 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Sowohl das Reifen- als auch das Kunststofftechnikkgeschäft des Autozulieferers hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,70 €
|Abst. Kursziel*:
34,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,45%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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