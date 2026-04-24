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Marktkap. 12,24 Mrd. EUR

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WKN 543900

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Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

12:31 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
67,44 EUR 5,36 EUR 8,63%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Sowohl das Reifen- als auch das Kunststofftechnikkgeschäft des Autozulieferers hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,70 €		 Abst. Kursziel*:
34,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,45%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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