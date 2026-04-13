DAX 23.742 -0,3%ESt50 5.905 -0,4%MSCI World 4.519 +0,3%Top 10 Crypto 9,6240 +4,5%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.319 -0,1%Euro 1,1782 +0,2%Öl 99,14 +1,2%Gold 4.793 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX startet fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik -- Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX mit festem Start Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX mit festem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
65,16 EUR +1,26 EUR +1,97 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

Barclays Capital

Continental Overweight

08:01 Uhr
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
65,16 EUR 1,26 EUR 1,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Conti und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Overweight

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
63,98 €		 Abst. Kursziel*:
12,54%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
65,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
Analyst Name:
Erwann Dagorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:01 Continental Overweight Barclays Capital
09.04.26 Continental Buy UBS AG
07.04.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Continental Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

dpa-afx Bullishe Bewertung Barclays hebt Continental-Aktie auf "Overweight" und erhöht Kursziel Barclays hebt Continental-Aktie auf "Overweight" und erhöht Kursziel
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Montagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Mittag mit negativen Vorzeichen
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual Shareholders’ Meeting
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Continental Targets Higher Earnings and Completion of Realignment in 2026
Benzinga Australia: A Continental Powerhouse with Resource Wealth And Strategic Potential
EQS Group EQS-AFR: Continental AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental Releases Preliminary Figures for Fourth Quarter and Fiscal 2025 – ContiTech’s Adjusted EBIT Margin Below Target Range
Zacks What Makes Continental (CTTAY) a New Buy Stock
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen