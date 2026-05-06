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Marktkap. 12,47 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
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WKN 543900

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ISIN DE0005439004

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Symbol CTTAF

Deutsche Bank AG

Continental Buy

13:06 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
70,28 EUR 2,50 EUR 3,69%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Continental mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl das Reifengeschäft als auch die Kunststoffsparte ContiTech hätten in einem guten ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Abspaltung von ContiTech sei zudem auf einem guten Weg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,04 €		 Abst. Kursziel*:
-0,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,40%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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