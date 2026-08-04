DAX 26.202 +0,8%ESt50 6.487 +0,9%MSCI World 4.984 +0,2%Top 10 Crypto 8,1730 +0,0%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.738 +0,3%Euro 1,1536 +0,1%Öl 78,85 -0,6%Gold 4.163 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Fresenius hebt Prognose an -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
Webinar: Systematisch Trading-Chancen im August 2026 identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar: Systematisch Trading-Chancen im August 2026 identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Trotz Gewinnmitnahmen: Warum Privatanleger Gold treu bleiben Trotz Gewinnmitnahmen: Warum Privatanleger Gold treu bleiben
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Continental Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
71,24 EUR +0,22 EUR +0,31 %
STU
finanzen.net zero
Continental jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 14,47 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 543900

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005439004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

08:01 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
71,24 EUR 0,22 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne sieht die Hannoveraner nun als reinen Reifenplayer mit branchenführenden Erträgen, wie er am Dienstag schrieb. Letzteres habe sich inzwischen klarer herauskristallisiert./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Continental

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,98 €		 Abst. Kursziel*:
25,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

04.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Continental Buy UBS AG
04.08.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

Dow Jones Zahlen präsentiert Continental-Aktie beendet Aufwärtsmodus: Gewinnsprung im zweiten Quartal überzeugt Continental-Aktie beendet Aufwärtsmodus: Gewinnsprung im zweiten Quartal überzeugt
finanzen.net Neue Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie mit Buy
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX im Plus
finanzen.net Schwacher Handel: So performt der LUS-DAX am Dienstagmittag
finanzen.net Continental Aktie News: Continental gibt am Dienstagmittag ab
finanzen.net Continental-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung mit Market-Perform
finanzen.net Jefferies & Company Inc. gibt Continental-Aktie Buy
dpa-afx ROUNDUP: Conti zehrt noch von starkem Reifengeschäft - Nahost belastet nun
finanzen.net Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
EQS Group EQS-News: Continental Enters Final Phase of Realignment with Strong Second Quarter
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Continental AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Sells ContiTech Group Sector
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Set to Finalize Agreement to Sell ContiTech Group Sector
reNEWS Rubber hits the road for Nordex on Continental order
RSS Feed
Continental AG zu myNews hinzufügen