Continental Aktie
Marktkap. 14,47 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne sieht die Hannoveraner nun als reinen Reifenplayer mit branchenführenden Erträgen, wie er am Dienstag schrieb. Letzteres habe sich inzwischen klarer herauskristallisiert./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Continental
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,98 €
|Abst. Kursziel*:
25,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,33%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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