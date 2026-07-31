DAX 26.248 +0,2%ESt50 6.488 +0,0%MSCI World 4.986 +0,2%Top 10 Crypto 8,2930 +0,2%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.583 +0,0%Euro 1,1542 +0,1%Öl 80,20 +1,1%Gold 4.165 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX erneut mit Rekord -- Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Commerzbank, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt Beiersdorf-Aktie Neutral JP Morgan Chase & Co. gibt Beiersdorf-Aktie Neutral
Siemens Energy-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens Energy-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,14 EUR -0,26 EUR -0,95 %
STU
finanzen.net zero
Gerresheimer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 959,52 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0LD6E

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GRRMF

UBS AG

Gerresheimer Neutral

08:41 Uhr
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
27,14 EUR -0,26 EUR -0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 12,90 auf 28,50 Euro mehr als verdoppelt und die Aktien folglich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die jüngsten Verkäufe von Geschäftseinheiten zögen eine geringere Verschuldung nach sich, argumentierte Olivier Calvet am Dienstag. Sie ermöglichten es dem Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen, bestimmte Kreditauflagen zu erfüllen. Die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit einer Testfrist im November seien groß gewesen. Nach den Verkäufen könne Gerresheimer die Schulden nun umstrukturieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
27,30 €		 Abst. Kursziel*:
4,40%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
27,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

08:41 Gerresheimer Neutral UBS AG
04.08.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK
29.07.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

finanzen.net Gerresheimer-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Halten' - Fairer Wert 30 Euro
Dow Jones Apax greift zu: Gerresheimer verkauft gleich zwei Geschäftsbereiche - Aktie mit Höhenflug
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete
TraderFox Stocks in Action: Gerresheimer, Nordex, Krones, RWE und DWS.
dpa-afx Umbau kommt voran: Gerresheimer findet Käufer für Centor - Aktie mit Kurssprung
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer ziehen hoch - Spartenverkauf für finanzielle Luft
EQS Group EQS-News: Gerresheimer veräußert Centor und das globale Primary Packaging Plastics Geschäft an Apax Fonds
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer is selling Centor and its global Primary Packaging Plastics business to Apax Funds
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer is selling Centor and its global Primary Packaging Plastics business to Apax Funds
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Gerresheimer Starts Operations at New Plant in Zhenjiang Dagang, China
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Gerresheimer AG zu myNews hinzufügen