Gerresheimer Aktie
Marktkap. 959,52 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 12,90 auf 28,50 Euro mehr als verdoppelt und die Aktien folglich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die jüngsten Verkäufe von Geschäftseinheiten zögen eine geringere Verschuldung nach sich, argumentierte Olivier Calvet am Dienstag. Sie ermöglichten es dem Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen, bestimmte Kreditauflagen zu erfüllen. Die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit einer Testfrist im November seien groß gewesen. Nach den Verkäufen könne Gerresheimer die Schulden nun umstrukturieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Neutral
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,30 €
|Abst. Kursziel*:
4,40%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
27,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:41
|Gerresheimer Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
|04.08.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|UBS AG
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|UBS AG
|04.08.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research