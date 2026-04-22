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Marktkap. 789,58 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
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WKN A0LD6E

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ISIN DE000A0LD6E6

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Symbol GRRMF

Barclays Capital

Gerresheimer Underweight

08:01 Uhr
Gerresheimer Underweight
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
23,70 EUR -0,34 EUR -1,41%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel von Gerresheimer und das Kursziel von 23 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Im Bereich der Pharma-Verpackungsspezialisten präferiert der neu verantwortliche Experte Jonathon Unwin Hersteller von Injektionssystemen wie Ypsomed vor Anbietern von Fläschchen, Ampullen und Karpulen wie Gerresheimer. Bei letzteren sorgt er sich insgesamt über die Strategie, Ermittlungen der Finanzausicht und Kapitalstruktur wie er am Montagnachmittag schrieb./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Underweight

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
23,96 €		 Abst. Kursziel*:
-20,70%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
23,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,83%
Analyst Name:
Jonathon Unwin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG: Creditors agree to extend the due date for submitting the audited 2025 annual and consolidated financial statements
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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