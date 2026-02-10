DAX 24.899 -0,4%ESt50 6.041 -0,1%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.055 -0,2%Bitcoin 56.243 -2,8%Euro 1,1853 -0,4%Öl 69,79 +1,0%Gold 5.057 +0,6%
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Gerresheimer Aktie

18,60 EUR -8,62 EUR -31,67 %
STU
Marktkap. 920,15 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol GRRMF

Gerresheimer Verkaufen

16:56 Uhr

16:56 Uhr
Gerresheimer Verkaufen
Gerresheimer AG
Gerresheimer AG
18,60 EUR -8,62 EUR -31,67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 23 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Neue Hiobsbotschaften hätten für einen nächsten heftigen Kurseinbruch gesorgt, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies auf "neue, aufgedeckte Bilanzierungsprobleme". Eine zweite Wirtschaftsprüfung sowie regulatorische Untersuchungen hätten Hinweise auf mögliche Rechnungslegungsverstöße einzelner Mitarbeiter ergeben, was das Vertrauen in die Bilanzqualität aufs Neue erheblich belaste. In der Folge seien die Zahlen für 2025 schwächer ausgefallen und es gebe deutliche Wertberichtigungen. Auch der Ausblick 2026 liege nochmals unter seinen ohnehin schon geringen Erwartungen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer Verkaufen

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
18,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
18,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

16:56 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
14:01 Gerresheimer Neutral UBS AG
11:51 Gerresheimer Equal Weight Barclays Capital
09:31 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

