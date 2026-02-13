DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,7940 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade
SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,45 EUR -0,50 EUR -2,51 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 687 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0LD6E

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GRRMF

Deutsche Bank AG

Gerresheimer Hold

11:21 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
19,45 EUR -0,50 EUR -2,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 34 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine positivere Einschätzung des Spezialverpackungsherstellers sei kaum möglich, bis die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Untersuchung beendet habe, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu neuerlichen Problemen. Die Gewinnwarnung für 2026 werde ohnehin eine weitere Korrekturrunde bei den Markterwartungen einläuten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,08 €		 Abst. Kursziel*:
15,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

11:21 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
08:01 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.26 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
12.02.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Gerresheimer AG

dpa-afx Analystenstimme Gerresheimer-Aktie gibt nach: Berenberg senkt Kursziel Gerresheimer-Aktie gibt nach: Berenberg senkt Kursziel
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer steigt am Vormittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer gewinnt am Freitagmittag an Fahrt
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag schwächer
EQS Group EQS-News: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-Adhoc: Gerresheimer AG reschedules publication of annual and consolidated financial statements for 2025 and initiates sale of Centor Inc.
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Gerresheimer AG zu myNews hinzufügen