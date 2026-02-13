Gerresheimer Aktie
Marktkap. 687 Mio. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 34 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine positivere Einschätzung des Spezialverpackungsherstellers sei kaum möglich, bis die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Untersuchung beendet habe, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu neuerlichen Problemen. Die Gewinnwarnung für 2026 werde ohnehin eine weitere Korrekturrunde bei den Markterwartungen einläuten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,08 €
|Abst. Kursziel*:
15,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,11%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
