ASML NV Aktie

1.173,40 EUR +14,40 EUR +1,24 %
STU
1.025,69 CHF -3,56 CHF -0,35 %
BRX
Marktkap. 442,07 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

UBS AG

ASML NV Buy

08:26 Uhr
ASML NV Buy
ASML NV
1.173,40 EUR 14,40 EUR 1,24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einem Treffen mit dem Cheftechniker des Anlagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Kunden aus den Segmenten logische Halbleiter und flüchtige Arbeitsspeicher (DRAM) brächten die nächste Generation der Chip-Lithografie (High-NA EUV) in den nächsten Jahren in die Massenfertigung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die dafür notwendigen Fertigungsanlagen wolle ASML bis Jahresende zu 90 Prozent verfügbar machen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Buy

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.165,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.173,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,83%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.478,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

