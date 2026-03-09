DAX 23.926 +2,2%ESt50 5.809 +2,2%MSCI World 4.437 +0,4%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.707 +0,1%Bitcoin 60.872 +3,3%Euro 1,1638 +0,1%Öl 92,00 +2,5%Gold 5.210 +1,3%
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street stabil -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet"
London Stock Exchange (LSE) Aktie

100,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
88,99 CHF -0,96 CHF -1,06 %
BRX
Marktkap. 50,51 Mrd. EUR

KGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol LDNXF

Deutsche Bank AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

13:56 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange (LSE)
100,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat London Stock Exchange (LSE) auf "Buy" belassen. Der Iran-Krieg habe die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht, wobei es die wohl größten Volumensteigerungen im Rohstoffe- und Gashandel gegeben habe, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Deutlichere Schwankungen bedeuteten aber nicht automatisch steigende Erlöse in allen Geschäften - ein Ende der Kämpfe könnte sich positiv auf andere Bereiche auswirken. Unter den Börsenbetreibern dürfte vor allem sein Favorit Euronext einen guten Jahresstart hingelegt haben. Deren Aktie empfiehlt Goy ebenso wie Deutsche Börse und LSE zum Kauf./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

