Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

15:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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