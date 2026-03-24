Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 31,39 Mrd. EURKGV 20,42
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
253,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
181,25 €
|Abst. Kursziel*:
39,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
181,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
|
Analyst Name:
Tom Zhang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
248,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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