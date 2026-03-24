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Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

15:11 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
181,45 EUR 2,40 EUR 1,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Analyst Tom Zhang beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit wetterbedingten Einflüssen auf den europäischen Zementsektor. Im ersten Quartal sei das kalte Wetter von Bedeutung gewesen. Er glaubt, dass Heidelberg Materials und Buzzi Unicem davon besonders betroffen sind, während er in Vicat relativ betrachtet eher einen Gewinner sieht./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
253,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
181,25 €		 Abst. Kursziel*:
39,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
181,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
248,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

15:11 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
23.03.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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