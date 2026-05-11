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Marktkap. 32,04 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Heidelberg Materials Outperform

08:51 Uhr
Heidelberg Materials Outperform
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
185,90 EUR 2,35 EUR 1,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Pujarini Ghosh analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Die jüngste Kurskorrektur bei Heidelberg Materials aufgrund der Sorge vor Verwässerung des EU-Emissionshandels und der Karbonpreise hält Ghosh für übertrieben und sieht nun ein Chancen-Übergewicht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
184,25 €		 Abst. Kursziel*:
24,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
185,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,72%
Analyst Name:
Pujarini Ghosh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:51 Heidelberg Materials Outperform Bernstein Research
11.05.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
11.05.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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