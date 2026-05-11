Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,04 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Outperform" belassen. Pujarini Ghosh analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Die jüngste Kurskorrektur bei Heidelberg Materials aufgrund der Sorge vor Verwässerung des EU-Emissionshandels und der Karbonpreise hält Ghosh für übertrieben und sieht nun ein Chancen-Übergewicht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
184,25 €
|Abst. Kursziel*:
24,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
185,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,72%
|
Analyst Name:
Pujarini Ghosh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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