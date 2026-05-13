Ottobock Aktie
Marktkap. 3,98 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme in Norwegen sei ein vernünftiger Schritt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,40 €
|Abst. Kursziel*:
37,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,96%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|09:56
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
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|Ottobock Buy
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|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.05.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG