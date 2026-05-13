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Symbol OBCKF

Deutsche Bank AG

Ottobock Buy

09:56 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme in Norwegen sei ein vernünftiger Schritt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,40 €		 Abst. Kursziel*:
37,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,96%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

09:56 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ottobock Buy UBS AG
13.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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