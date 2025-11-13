Ottobock Aktie
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Ottobock Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 74 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Der Rollstuhlspezialist verfüge im Bereich Human-Bionik über einen Innovationsvorsprung, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in seiner Erstbewertung. Er traut den Niedersachsen bis 2030 im Schnitt ein Wachstum von 8 Prozent pro Jahr zu und eine Ergebnissteigerung um 17 Prozent. Die Bewertungsprämie der Aktien gegenüber der Branche hält Doyle für gerechtfertigt. Viel Luft nach oben sieht er aktuell allerdings nicht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Neutral
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
73,20 €
|Abst. Kursziel*:
1,09%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
73,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,37%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ottobock
|09:26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|09:11
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|09:11
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|Ottobock Neutral
|UBS AG