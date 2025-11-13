DAX 23.156 -0,1%ESt50 5.513 -0,4%MSCI World 4.254 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.928 -1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,31 -0,8%Gold 4.085 +0,4%
Ottobock Aktie

WKN BCK222

ISIN DE000BCK2223

Deutsche Bank AG

09:26 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von Ottobock beim Kursziel von 86 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der im Oktober an die Börse gegangene weltweite Marktführer im Bereich prothetischer und orthopädischer Mobilitätslösungen verfüge zudem über ein internationales Klinik-Netzwerk, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen sei damit in widerstandsfähigen und wachsenden Endmärkten stark positioniert. Friedrichs traut Ottobock bis 2029 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 10 Prozent zu. Für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prognostiziert er Wachstumsraten von 15 Prozent. Angesichts des starken Wachstumsprofils erscheine die Bewertung attraktiv./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,49%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
73,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,81%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

09:26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
09:11 Ottobock Neutral UBS AG
09:11 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Ottobock

dpa-afx Expertenstimme Ottobock-Aktie hebt ab: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hohes Kursziel Ottobock-Aktie hebt ab: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hohes Kursziel
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Ottobock mit 'Buy' - Ziel 84 Euro
dpa-afx Ottobock-Aktie legt leicht zu: Weiterhin zuversichtlich
EQS Group EQS-News: Ottobock erzielt starkes Umsatzwachstum und steigert Profitabilität in 9M 2025
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Verkauf von 593.825 Aktien, die zunächst im Rahmen einer Wertpapierleihe mit Erwerbsoption des Entleihers zur Verfügung ...
EQS Group EQS-News: Ottobock investiert erneut in NeuroTech-Unternehmen ONWARD® Medical
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis
EQS Group EQS-News: Ottobock generates strong revenue growth and increases profitability in 9M 2025
EQS Group EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH, Sale of 593,825 shares initially provided under a securities lending with purchase option by the borrower (greenshoe ...
EQS Group EQS-News: Ottobock makes follow-on cornerstone investment in NeuroTech company ONWARD® Medical
EQS Group EQS-AFR: Ottobock SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Ottobock SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
