Top News
Inflation in Deutschland fällt zum Jahresende merklich - Jahresrate unverändert Inflation in Deutschland fällt zum Jahresende merklich - Jahresrate unverändert
Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie schwächer: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
TotalEnergies Aktie

55,71 EUR -0,78 EUR -1,38 %
STU
66,28 USD -0,21 USD -0,32 %
BTT
Marktkap. 121,54 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Den Angriff der USA auf Venezuela betrachte er als leicht negativ für den Ölpreis, da eine Erholung der dortigen Produktion wahrscheinlich sei, schrieb Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Unternehmen mit einem direkten Engagement in Venezuela sei es aber potenziell unterstützend, da dies mittelfristig neue Möglichkeiten für Produktionswachstum eröffne. Unter den europäischen Ölkonzernen dürften Repsol und Eni am meisten davon profitieren, aber auch Shell und BP./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Analysen zu TotalEnergies

13:36 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:31 TotalEnergies Buy UBS AG
12.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.12.25 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

