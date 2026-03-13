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Nahostkonflikt im Blick

TotalEnergies-Aktie etwas fester: Produktion in Katar und im Irak eingestellt

16.03.26 11:24 Uhr
TotalEnergies-Aktie etwas stärker: Förderung in Katar und im Irak gestoppt | finanzen.net

TotalEnergies stellt Öl- und Gasproduktion in mehreren Ländern ein, da die Kämpfe im Nahen Osten anhalten.

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Der französische Energiekonzern teilte mit, dass die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate eingestellt wurde oder derzeit eingestellt wird. Dies entspricht etwa 15 Prozent der Gesamtproduktion des Unternehmens. Der Konflikt habe keine Auswirkungen auf die Onshore-Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

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TotalEnergies teilte weiter mit, dass der operative Cashflow aus der Förderung im Nahen Osten aufgrund einer höheren Besteuerung unter dem Durchschnitt des Konzernportfolios liege. Daher machten die Produktionskürzungen zwar 15 Prozent des Fördervolumens aus, trügen aber nur zu 10 Prozent zum Cashflow im Förderbereich bei, so das Unternehmen.

Der Konzern geht davon aus, dass das Wachstum durch die wertsteigernden Fördermengen in diesem Jahr überwiegend außerhalb des Nahen Ostens erzielt wird, was bedeutet, dass höhere Ölpreise die Produktionsdrosselung in der Region mehr als ausglichen.

Im Pariser Handel am Montag notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,14 Prozent höher bei 72,43 Euro.

Von Kelly Cloonan

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26.10.2018TOTAL UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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