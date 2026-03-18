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WKN 850727

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Symbol TTE

Goldman Sachs Group Inc.

TotalEnergies Neutral

08:26 Uhr
TotalEnergies Neutral
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für Europas Ölkonzerne am Donnerstag einmal mehr an die aktuelle Entwicklung des Iran-Krieges an. Er hob seine Preisprognosen für Brent-Öl und TTF-Erdgas an. Daraus resultierend steigen seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 im Schnitt um vier und sechs Prozent./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,45 €		 Abst. Kursziel*:
0,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,90%
Analyst Name:
Michele della Vigna 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
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