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Symbol STMEF

Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

10:51 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
63,50 EUR 2,44 EUR 4,00%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Energiehalbleiter seien wieder in Mode, hieß es in dem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar anlässlich der PCIM Expo & Conference in Nürnberg./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,53 €		 Abst. Kursziel*:
18,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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