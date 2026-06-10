Deutsche Bank AG

STMicroelectronics Buy

10:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Energiehalbleiter seien wieder in Mode, hieß es in dem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar anlässlich der PCIM Expo & Conference in Nürnberg./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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