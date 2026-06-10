STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 54,63 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für STMicroelectronics von 52 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Energiehalbleiter seien wieder in Mode, hieß es in dem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar anlässlich der PCIM Expo & Conference in Nürnberg./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,53 €
|Abst. Kursziel*:
18,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,11%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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