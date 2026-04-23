STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 33,36 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Aufschwung des Chipkonzerns nehme Kontur an, schrieb Simon Coles am Donnerstagabend anlässlich der Signale für das zweite Quartal. Dies sei allerdings mehr als eingepreist./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
41,33 €
|Abst. Kursziel*:
-17,75%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
43,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,22%
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08:01
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
