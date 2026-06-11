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AIXTRON Aktie

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56,48 EUR +0,08 EUR +0,14 %
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Marktkap. 6,59 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
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Symbol AIXXF

Deutsche Bank AG

AIXTRON SE Hold

09:06 Uhr
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
56,48 EUR 0,08 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einem Treffen mit dem Unternehmenschef Felix Grawert am Rande der Branchenmesse PCIM. Thematisch dominiert habe der Optoelektronik-Boom und die bisher schleppende Erholung im Bereich Leistungshalbleiter. Dagegen habe die gesamte Branche das Ausmaß des Wachstums von photonischer KI-Datenverarbeitung massiv unterschätzt./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,08 €		 Abst. Kursziel*:
-21,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,87%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:06 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
09.06.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.06.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu AIXTRON SE

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EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today ROHM partners with Aixtron to establish in-house GaN epi
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group ROHM Semiconductor partners with AIXTRON to scale in-house GaN power device production using the G10-GaN platform
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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