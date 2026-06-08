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AIXTRON Aktie

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56,76 EUR +0,28 EUR +0,50 %
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Marktkap. 6,68 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
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Symbol AIXXF

Deutsche Bank AG

AIXTRON SE Hold

11:26 Uhr
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
56,76 EUR 0,28 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die Produktionspartnerschaft mit Rohm Semiconductor sieht Analyst Michael Kuhn eher als eine Bestätigung denn als Neugeschäft, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
56,64 €		 Abst. Kursziel*:
-24,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-24,24%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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