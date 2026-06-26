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Symbol AIXXF

Barclays Capital

AIXTRON SE Equal Weight

11:16 Uhr
AIXTRON SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
52,68 EUR 0,90 EUR 1,74%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Equal Weight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
52,52 €		 Abst. Kursziel*:
-25,74%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
52,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,97%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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23.06.26 AIXTRON Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
09.06.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
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