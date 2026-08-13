DAX 26.465 +0,6%ESt50 6.554 +0,1%MSCI World 5.035 +0,0%Top 10 Crypto 8,1745 -1,7%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.476 -0,8%Euro 1,1554 +0,2%Öl 88,43 +1,6%Gold 4.347 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- Unusual Machines, Volatus im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht SMI-Wert Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Life von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesco Aktie

Kaufen
Verkaufen
Gesco Aktien-Sparplan
13,65 EUR +0,05 EUR +0,37 %
STU
finanzen.net zero
Gesco jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 146,27 Mio. EUR

KGV 14,86 Div. Rendite 1,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0201

AI Analyse

SMC Research

Gesco Kaufen

08:34 Uhr
Gesco Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Gesco
13,65 EUR 0,05 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

GESCO macht nach Darstellung von SMC-Research Fortschritte bei der systematischen Weiterentwicklung der Beteiligungen und hat den Umsatz im zweiten Quartal um 10,5 Prozent gesteigert und den Gewinn verdoppelt. SMC-Analyst Holger Steffen hält die Aktie mit einem geschätzten KGV26 von 8,4 für deutlich unterbewertet und hat sein Kursziel noch leicht erhöht.

Das Umfeld für die deutsche Industrie bleibe laut SMC-Research schwierig – und GESCO schaffe trotzdem durch die systematische Weiterentwicklung mit dem Programm GBS (GESCO Business System) substanzielle Fortschritte. Im zweiten Quartal habe man die Erlöse um 10,5 Prozent auf 127,7 Mio. Euro steigern können. Noch größer sei die Verbesserung der Profitabilität gewesen: Sowohl das EBIT (8,1 Mio. Euro) als auch der Nettogewinn (5,1 Mio. Euro) haben sich jeweils in etwa verdoppelt. Damit befinde sich das Unternehmen auf einem guten Weg in Richtung Jahresprognose, die einen Umsatz von 515 bis 530 Mio. Euro (Vorjahr: 495,0 Mio. Euro) und einen Nettogewinn von 15 bis 20 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro) vorsehe und vom Management mit den Halbjahreszahlen bestätigt worden sei.

Auch die Analysten sehen das so und haben ihre Gewinnprognose nach dem starken zweiten Quartal von 15,9 auf 17,0 Mio. Euro angehoben. Ihre Umsatzschätzung liege mit jetzt 520 Mio. Euro ebenfalls in der Zielrange, sei aber etwas niedriger als bislang (530 Mio. Euro), da sie einen geringeren Beitrag aus weiteren Akquisitionen angesetzt haben.

Insgesamt mache es den Eindruck, dass der systematische Verbesserungsprozess nun spürbar Früchte trage. Die Analysten trauen dem Konzern künftig ein merklich stetigeres Wachstum mit weiteren Margenverbesserungen zu und leiten daraus ein etwas angehobenes Kursziel von 29,00 Euro (bislang: 28,00 Euro) ab. Damit konstatieren sie weiterhin eine deutliche Unterbewertung, die auch in einem niedrigen KGV26 von 8,4 zum Ausdruck komme. Sie gehen davon aus, dass es zu einer deutlichen Kursbelebung komme, wenn sich die Zahlen weiter in Richtung der Ziele entwickeln, und stufen die Aktie aufgrund eines reduzierten Prognoserisikos von „Speculative Buy“ auf „Buy“ hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.08.2026 um 18:55 Uhr fertiggestellt und am 14.08.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/08/2026-08-14-SMC-Update-GESCO.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
13,65 €		 Abst. Kursziel*:
112,45%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
13,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
112,45%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

08:34 Gesco Kaufen SMC Research
05.06.26 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
18.05.26 Gesco Kaufen SMC Research
27.04.26 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
17.04.26 Gesco Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Deutliche Verbesserungen im zweiten Quartal GESCO: Deutliche Verbesserungen im zweiten Quartal
Aktien-Global GESCO: Deutliche Verbesserungen im zweiten Quartal
StockXperts GESCO: Starke Unterstützung für Ergebnisziele
finanzen.net Gesco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
EQS Group EQS-News: GESCO verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine solide Entwicklung trotz anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen
Aktien-Global GESCO: Deutlich positive Impulse - auch ohne Rückenwind
StockXperts GESCO: Gute Ausgangsposition
Aktien-Global Gesco: Auf Erholungskurs trotz Gegenwind
StockXperts GESCO: Positive Aussichten bekräftigt
EQS Group EQS-News: GESCO recorded a solid performance in the first half of 2026 despite persistently challenging conditions
EQS Group EQS-News: GESCO AGM 2026: Proposed resolutions passed by a large majority
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes its 2026 three-month report
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes its 2025 Annual Report and 2026 Outlook
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE announces preliminary figures for 2025 and dividend proposal
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE: Burden from the insolvency of a contractual partner
RSS Feed
Gesco zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.