DAX24.996 +0,2%Est506.108 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 ±0,0%Nas26.831 -0,1%Bitcoin53.737 -2,2%Euro1,1642 +0,2%Öl94,71 -0,7%Gold4.463 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Marvell Technology A3CNLD AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX stabil, Techtitel tiefrot -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander Ukraine-Krieg: Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander
Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher Aktien von VW, Mercedes und BMW im Fokus: Deutsche Autobauer verlieren Umsatz und hinken hinterher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GESCO: Nachfrage zieht an

05.06.26 11:39 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

GESCO: Nachfrage zieht an | finanzen.net

GESCO hat im ersten Quartal 2026 das EBIT kräftig gesteigert. Der GSC-Analyst sieht sich bestätigt und erneuert Kursziel und Kaufvotum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gesco
13,45 EUR 0,15 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) trotz nahezu unveränderter Umsatzbasis das EBIT um gut 13 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe sich insgesamt auf Gruppenebene eine leichte Tendenz zur Stabilisierung gezeigt, was sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 1,14 widerspiegele. Hervorzuheben sei hierbei, dass sich neben der EBIT-Steigerung um gut 13 Prozent auch die EBIT-Marge um 43 Basispunkte verbessert habe. Getragen sei die positive Ergebnisentwicklung vom Segment Materials Refinement & Distribution und hier maßgeblich von der mit Abstand größten Tochter Doerrenberg gewesen. Hier solle sich die Distributionspartnerschaft mit der Deutsche Edelstahlwerke GmbH im weiteren Jahresverlauf noch in zusätzlichem Geschäftsvolumen niederschlagen. Das Segment Health Care & Life Science habe die Profitabilität trotz rückläufiger absoluter Zahlen leicht verbessert, was die Fokussierung auf die Ergebnisqualität im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) verdeutliche. Das Segment Industrial Assets & Infrastructure werde der Saisonalität des Projektgeschäfts folgend in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich steigende Ergebnisbeiträge liefern. Insgesamt zeige sich GSC zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen die Jahresziele erreiche. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2026, 11:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 05.06.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/102713
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

SmartCaps-Newsletter – Investieren in Small & Mid Caps