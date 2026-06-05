GESCO: Nachfrage zieht an

GESCO hat im ersten Quartal 2026 das EBIT kräftig gesteigert. Der GSC-Analyst sieht sich bestätigt und erneuert Kursziel und Kaufvotum.

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) trotz nahezu unveränderter Umsatzbasis das EBIT um gut 13 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich insgesamt auf Gruppenebene eine leichte Tendenz zur Stabilisierung gezeigt, was sich in einer Book-to-Bill-Ratio von 1,14 widerspiegele. Hervorzuheben sei hierbei, dass sich neben der EBIT-Steigerung um gut 13 Prozent auch die EBIT-Marge um 43 Basispunkte verbessert habe. Getragen sei die positive Ergebnisentwicklung vom Segment Materials Refinement & Distribution und hier maßgeblich von der mit Abstand größten Tochter Doerrenberg gewesen. Hier solle sich die Distributionspartnerschaft mit der Deutsche Edelstahlwerke GmbH im weiteren Jahresverlauf noch in zusätzlichem Geschäftsvolumen niederschlagen. Das Segment Health Care & Life Science habe die Profitabilität trotz rückläufiger absoluter Zahlen leicht verbessert, was die Fokussierung auf die Ergebnisqualität im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) verdeutliche. Das Segment Industrial Assets & Infrastructure werde der Saisonalität des Projektgeschäfts folgend in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich steigende Ergebnisbeiträge liefern. Insgesamt zeige sich GSC zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen die Jahresziele erreiche. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2026, 11:30 Uhr)



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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 05.06.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

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