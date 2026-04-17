DAX 24.058 -0,3%ESt50 5.855 -0,5%MSCI World 4.629 -0,1%Top 10 Crypto 9,6010 -4,0%Nas 24.755 -0,3%Bitcoin 65.331 -2,8%Euro 1,1735 +0,2%Öl 108,9 +2,9%Gold 4.678 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwächer -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Stockende Verhandlungen in Nahost: DAX kann Gewinne am Montag nicht halten Stockende Verhandlungen in Nahost: DAX kann Gewinne am Montag nicht halten
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesco Aktie

Kaufen
Verkaufen
Gesco Aktien-Sparplan
14,70 EUR +0,25 EUR +1,73 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 150,94 Mio. EUR

KGV 14,86
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0201

GSC Research GmbH

Gesco Kaufen

16:44 Uhr
Gesco Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Gesco
14,70 EUR 0,25 EUR 1,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) bedingt durch Änderungen im Konsolidierungskreis und diversen Einmaleffekten, bei einem Umsatzrückgang um 1,1 Prozent auf 474,9 Mio. Euro, einen Anstieg beim Jahresüberschuss auf 10,3 Mio. Euro (GJ 2024: 5,6 Mio. Euro) verbucht. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen vor allem durch die Portfoliobereinigung erhebliche Verbesserungen erzielt. Zudem seien schon erste positive Effekte aus den im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) in den Gruppengesellschaften implementierten Optimierungsmaßnahmen erreicht worden. Durch den Nahost-Konflikt könne das gesamtwirtschaftliche Umfeld auf absehbare Zeit schwierig und durch erhebliche Unwägbarkeiten geprägt bleiben. Nach der endgültigen Bereinigung der Altlasten und mit der fortschreitenden Implementierung und Ausweitung der zahlreichen GBS-Module solle die GESCO-Gruppe aber allen Widrigkeiten zum Trotz kontinuierlich profitabel wachsen und im Fall einer konjunkturellen Belebung hiervon auch überproportional profitieren. Hinzu komme im Rahmen des angestrebten anorganischen Wachstums noch die Chance auf Zukäufe. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 26,50 Euro (zuvor: 26,00 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.04.2026, 16:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 27.04.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102610
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,65 €		 Abst. Kursziel*:
80,89%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
14,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
80,27%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

16:44 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
17.04.26 Gesco Kaufen SMC Research
16.03.26 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
11.03.26 Gesco Kaufen SMC Research
11.02.26 Gesco Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Höhere Effizienz GESCO: Höhere Effizienz
Aktien-Global GESCO: Höhere Effizienz
StockXperts GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen
Aktien-Global GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen
Aktien-Global Gesco: Operative Hebel treiben die Erholung
StockXperts GESCO: Ein starkes Statement
EQS Group EQS-News: GESCO SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und Ausblick 2026
Aktien-Global Gesco: Zwei mögliche Gewinntreiber
StockXperts GESCO: Jetzt werden die Karten neu gemischt
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes its 2025 Annual Report and 2026 Outlook
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE announces preliminary figures for 2025 and dividend proposal
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE: Burden from the insolvency of a contractual partner
EQS Group EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg spins off Casting Products division into new company CASTEON
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year
RSS Feed
Gesco zu myNews hinzufügen