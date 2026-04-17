GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

GESCO: Gewinn soll erneut deutlich steigen

EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg gliedert Geschäftsbereich Casting Products in neue Gesellschaft CASTEON aus

EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:

Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen

Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen

vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden

Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören