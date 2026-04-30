GESCO: Der Konjunktur-Call

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Die Mittelstandsholding GESCO hat den Nettogewinn in 2025 von niedrigem Niveau aus verdoppelt. Auch im laufenden Jahr soll er erneut deutlich steigen. Spielt die Konjunktur da mit?

Wegen der hartnäckigen Industrierezession in Deutschland hat die Mittelstandsholding GESCO, deren Beteiligungen dem Sektor zuzurechnen sind, schwierige Jahre hinter sich. In 2025 konnte der Nettogewinn aber zumindest vom niedrigen Vorjahresniveau (4,4 Mio. Euro) auf 9,9 Mio. Euro wieder mehr als verdoppelt werden.

Weitere kräftige Steigerung anvisiert

Für 2026 visiert das Management eine weitere Steigerung auf 15 bis 20 Mio. Euro an. Helfen soll dabei ein systematischer Optimierungsprozess, der mit dem Programm GESCO Business System vorangetrieben wird, sowie eine leichte Besserung des Umfelds im zweiten Halbjahr.

Hoffnungsvolles Signal

Mit dem Ausbruch des Irankonflikts haben die konjunkturellen Unsicherheiten aber noch einmal zugenommen. Trotzdem hat der Auftragseingang der deutschen Industrie im März um 5 Prozent zugelegt und damit die Erholung aus dem Februar fortgesetzt – das ist auch für GESCO ein positives Signal.

Baldige Ergebnisfortschritte?

Sollte in diesem Jahr der Gegenwind von der Konjunktur abnehmen und damit die weitere Gewinnerholung gelingen, dürfte das auch der GESCO-Aktie positive Impulse geben. Bislang verharrt die Aktie noch im Bodenbildungsmodus der letzten anderthalb Jahre. Baldige Ergebnisfortschritte könnten das ändern – vielleicht werden diese vom Unternehmen schon mit der Präsentation der Quartalszahlen am 13. Mai geliefert.

Spannend wird dieses Jahr auch für Pyrum, denn für das dritte Quartal wurde der Durchbruch bei der Pelletproduktion angekündigt. Das könnte der entscheidende Impuls für Wachstum und eine Kurserholung sein: zum Artikel

Auf neue Impulse wartet auch noch die Aktie von B+S. Trotz guter Zahlen und einer attraktiven Bewertung pendelt sie seit mehreren Wochen um die 2-Euro-Marke. Sollten aber die anstehenden Q3-Zahlen die positiven Trends aus dem ersten Halbjahr bestätigen, könnte sich das rasch ändern: zum Artikel

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Erstellung am 8.5.26 um 12:11 Uhr.

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