DAX 23.594 +0,6%ESt50 5.746 +0,5%MSCI World 4.370 +0,9%Top 10 Crypto 9,8690 +4,1%Nas 22.391 +1,3%Bitcoin 64.400 +1,3%Euro 1,1483 +0,5%Öl 102,0 -1,9%Gold 5.033 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Commerzbank, Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Micron, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
Start der NVIDIA-Konferenz GTC rückt Aktie in den Fokus - Jensen Huang muss liefern Start der NVIDIA-Konferenz GTC rückt Aktie in den Fokus - Jensen Huang muss liefern
Nach NVIDIA-Deal zieht Nebius neuen Techriesen an Land: Aktie hebt weiter ab Nach NVIDIA-Deal zieht Nebius neuen Techriesen an Land: Aktie hebt weiter ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesco Aktie

Kaufen
Verkaufen
Gesco Aktien-Sparplan
14,25 EUR -0,20 EUR -1,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 152,2 Mio. EUR

KGV 14,84
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0201

GSC Research GmbH

Gesco Kaufen

14:09 Uhr
Gesco Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Gesco
14,25 EUR -0,20 EUR -1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) auf vorläufiger Basis aufgrund von Wertberichtigungen, gegenläufiger Steuereffekte und Einmaleffekten eine Belastung beim Nettoergebnis von 2,6 Mio. Euro erlitten. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen beim Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter 9,9 Mio. Euro (GJ 2024: 4,4 Mio. Euro) erreicht, was am oberen Ende der im Februar auf 7 bis 10 Mio. Euro gesenkten Ergebnisrange liege. Das gesamtwirtschaftliche Umfeld sei durch die hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Iran-Kriegs und dessen Auswirkungen auf Energiepreise und Konjunktur noch zusätzlich verschärft worden. Gleichwohl bleibe der Analyst zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Tochtergesellschaften im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) in Summe dem herausfordernden Umfeld trotzen und stetig profitabel wachsen könne. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“. 

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.03.2026, 14:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 16.03.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: gsc-research.de/berichte/102575
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
GSC Research GmbH		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
14,35 €		 Abst. Kursziel*:
81,18%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
14,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,46%
Analyst Name:
Jens Nielsen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

14:09 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
11.03.26 Gesco Kaufen SMC Research
11.02.26 Gesco Kaufen SMC Research
08.12.25 Gesco Kaufen SMC Research
24.11.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Kursziel bestätigt GESCO: Kursziel bestätigt
Aktien-Global GESCO: Kursziel bestätigt
Aktien-Global Gesco: Wenn der Krieg nicht wäre...
Aktien-Global GESCO: Positiver Gewinntrend sollte sich 2026 fortsetzen
StockXperts GESCO: Positiver Gewinntrend sollte sich 2026 fortsetzen
finanzen.net Gesco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
StockXperts GESCO: Gewinn mehr als verdoppelt
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE gibt vorläufige Geschäftszahlen 2025 und Dividendenvorschlag bekannt
Aktien-Global GESCO: Relative Stärke beeindruckt
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE announces preliminary figures for 2025 and dividend proposal
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE: Burden from the insolvency of a contractual partner
EQS Group EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg spins off Casting Products division into new company CASTEON
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
RSS Feed
Gesco zu myNews hinzufügen