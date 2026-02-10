DAX 24.935 -0,2%ESt50 6.038 -0,2%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.386 -2,5%Euro 1,1901 +0,1%Öl 70,28 +1,7%Gold 5.083 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Telekom, Goldpreis, Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie GEA-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gesco Aktie

Kaufen
Verkaufen
Gesco Aktien-Sparplan
15,80 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 161 Mio. EUR

KGV 31,24 Div. Rendite 0,76%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0201

SMC Research

Gesco Kaufen

12:54 Uhr
Gesco Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Gesco
15,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die Abschreibung eines Darlehens, das zum Jahreswechsel 2024/25 im Rahmen des Verkaufs von Aktivitäten gewährt wurde, belastet nach Darstellung von SMC-Research das Jahresergebnis von GESCO, operativ hat das Unternehmen aber am oberen Ende der im letzten November angepassten Guidance abgeschlossen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darin einen positiven Trend für 2026 und erwartet eine deutliche Gewinnerholung.

Die GESCO-Beteiligung Doerrenberg hatte laut SMC-Research zum Jahreswechsel 2024/25 die Geschäftsbereiche „Gießerei“ und „Stahlwerk“ an eine Private-Equity-Gesellschaft verkauft. Nun habe die daraus hervorgegangene Bergische Edelstahlwerke GmbH Insolvenz anmelden müssen, woraus sich für Doerrenberg und damit auch für GESCO die Notwendigkeit einer Abschreibung auf den im Rahmen der Transaktion gewährten Kredit in Höhe 6,3 Mio. Euro ergeben habe. Auch wenn der Vorgang schmerzhaft sei, zeige die Entwicklung doch klar, wie richtig der Verkauf gewesen sei.

Operativ, ohne diesen Einmaleffekt, sei das Ergebnis auf das obere Ende der im November von 13 bis 17 Mio. Euro auf 9 bis 12 Mio. Euro reduzierten Zielspanne für das Konzernnettoergebnis hinausgelaufen. Das zeige, dass weitere negative Überraschungen im Schlussquartal ausgeblieben seien. Jetzt erwarte das Management 7 bis 10 Mio. Euro.

Grundsätzlich seien die Voraussetzungen für eine deutliche Gewinnsteigerung im laufenden Jahr nicht schlecht. Der jüngste operative Trend sollte laut den Analysten ebenso wie die Umsetzung des Programms „GE-SCO Business System“ stützen, zudem könnte sich leichter Rückenwind von der Konjunktur einstellen.

Die Analysten erwarten daher eine Gewinnerholung auf knapp 16 Mio. Euro und sehen das KGV26 auf der Basis bei einem moderaten Wert von rund 10. Auf der Basis konstatieren sie weiterhin eine Unterbewertung und sehen das Kursziel unverändert bei 26,70 Euro, wobei der leichte Diskontierungseffekt seit ihrer letzten Analyse und die besser als von ihnen erwartet ausgefallene operative Entwicklung die Effekte der Abschreibung kompensiert haben. Ihr Urteil laute weiterhin „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.02.2026 um 12:53 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.02.2026 um 10:55 Uhr fertiggestellt und am 11.02.2026 um 11:45 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-11-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
26,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
16,00 €		 Abst. Kursziel*:
66,88%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
15,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,99%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

12:54 Gesco Kaufen SMC Research
08.12.25 Gesco Kaufen SMC Research
24.11.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
14.11.25 Gesco Kaufen SMC Research
21.08.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Positiver operativer Trend GESCO: Positiver operativer Trend
Aktien-Global GESCO: Positiver operativer Trend
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
StockXperts GESCO: Eine schlechte und eine gute Nachricht
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 25.023 Pkt - Gesco-Aktie mit Abgaben
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE: Belastung aus der Insolvenz eines Vertragspartners
Value Stars Portfolio-Update: Gesco - Portfolio wird weiter gestärkt
Value Stars Portfolio-Update: Gesco - Portfolio wird weiter gestärkt
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: GESCO SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE: Burden from the insolvency of a contractual partner
EQS Group EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg spins off Casting Products division into new company CASTEON
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
RSS Feed
Gesco zu myNews hinzufügen