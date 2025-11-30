DAX 24.068 +0,2%ESt50 5.722 +0,0%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.914 +1,9%Euro 1,1653 +0,1%Öl 63,12 -1,2%Gold 4.212 +0,4%
Gesco Aktie

14,65 EUR -0,15 EUR -1,01 %
STU
Marktkap. 154,27 Mio. EUR

KGV 31,24 Div. Rendite 0,76%
WKN A1K020

ISIN DE000A1K0201

SMC Research

Gesco Kaufen

11:24 Uhr
Gesco
14,65 EUR -0,15 EUR -1,01%
GESCO hat nach Darstellung von SMC-Research die größte Beteiligung Doerrenberg mit der Übernahme eines großen Lagerstands und einer neuen Distributionspartnerschaft gestärkt. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin sein Kursziel leicht erhöht und sieht deutliches Aufwärtspotenzial.

GESCO habe sich laut SMC-Research nach dem letztjährigen Wechsel auf der CEO-Position eine Beschleunigung der M&A-Aktivitäten vorgenommen und mache diesbezüglich Fortschritte. Nachdem im Juli bereits die erste Basisbeteiligung seit 2021 habe erworben werden können, sei jetzt eine Transaktion mit Add-on-Charakter gefolgt.

Die gemessen am Umsatz größte Beteiligung Doerrenberg habe von Deutsche Edelstahlwerke (DEW) für ein Investitionsvolumen von mehr als 20 Mio. Euro ein Lager erworben habe, das sich aus 9.000 Tonnen Werkzeugstahl und Sondergütern zusammensetze. Damit steige der Bestand der Beteiligung signifikant auf mehr als 30 Tsd. Tonnen, zugleich kommen zahlreiche potenzielle Kundenbeziehungen hinzu, da Doerrenberg nun der Distributionspartner von DEW werde und deren Bestandskunden die eigenen Leistungen anbiete.

Der Schritt biete aus Sicht der Analysten hohe Synergien und stärke Doerrenberg im Kerngeschäft, was die Analysten trotz der konjunkturellen Risiken, mit denen das Geschäft in Deutschland behaftet sei, als sinnvoll erachten.

Die Analysten haben in ihrem Modell die Transaktion berücksichtigt. Damit seien die Umsätze und Ergebnisse ab 2026 etwas gestiegen, was zu einem leicht erhöhten Kursziel von 26,70 Euro (bislang: 26,40 Euro) geführt habe. Sie sehen folglich in dem Portfoliobestand und der systematischen Weiterentwicklung der Gruppe weiterhin ein hohes Wertpotenzial und bekräftigen ihre Einstufung mit „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter beruhe darauf, dass die derzeit schwierigen und volatilen Rahmenbedingungen für Industrieunternehmen in Deutschland eine erhöhte Prognoseunsicherheit bedingen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.12.2025 um 11:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.12.2025 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 08.12.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-08-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Gesco Kaufen

Unternehmen:
Gesco		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
26,70 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
15,15 €		 Abst. Kursziel*:
76,24%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
14,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,25%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gesco

11:24 Gesco Kaufen SMC Research
24.11.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
14.11.25 Gesco Kaufen SMC Research
21.08.25 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
15.08.25 Gesco Kaufen SMC Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Gesco

StockXperts GESCO: Größte Tochter weiter gestärkt GESCO: Größte Tochter weiter gestärkt
Aktien-Global GESCO: Größte Tochter weiter gestärkt
finanzen.net Gesco-Aktie: Was Analysten von Gesco erwarten
EQS Group EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg gliedert Geschäftsbereich Casting Products in neue Gesellschaft CASTEON aus
StockXperts GESCO: Optimierungsmaßnahmen greifen
Aktien-Global GESCO: Optimierungsmaßnahmen greifen
TraderFox Kursziele: DO & CO AG, CTS Eventim AG & Co. KGaA, Gesco SE, NVIDIA Corp. und MediWound Ltd.
StockXperts GESCO: Q4 schwächer, 2026 dürfte wieder besser werden
Aktien-Global GESCO: Q4 schwächer, 2026 dürfte wieder besser werden
EQS Group EQS-News: GESCO SE: Doerrenberg spins off Casting Products division into new company CASTEON
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes 9-month report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE lowers sales and earnings forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
EQS Group EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, buy
EQS Group EQS-News: GESCO SE publishes half-year report 2025
EQS Group EQS-Adhoc: GESCO SE acquires Eckart GmbH
EQS Group EQS-News: GESCO Annual General Meeting 2025: Proposed resolutions adopted by a large majority
