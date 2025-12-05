SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 2,56 Mrd. EURKGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
SCHOTT Pharma Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die "große Enttäuschung" sei der neue Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Dies spreche nicht nur für Korrekturen der Markterwartungen, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Es sei unklar, wie lange die neue Schwäche in der Nachfrage nach Glasspritzen anhalte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,88 €
|Abst. Kursziel*:
19,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,01%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SCHOTT Pharma
|09:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|09:26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets