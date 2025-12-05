DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,5%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
SCHOTT Pharma Aktie

16,10 EUR -0,84 EUR -4,96 %
Marktkap. 2,56 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

Deutsche Bank AG

SCHOTT Pharma Hold

09:26 Uhr
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
16,10 EUR -0,84 EUR -4,96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die "große Enttäuschung" sei der neue Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Dies spreche nicht nur für Korrekturen der Markterwartungen, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Es sei unklar, wie lange die neue Schwäche in der Nachfrage nach Glasspritzen anhalte./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,88 €		 Abst. Kursziel*:
19,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,01%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

09:26 SCHOTT Pharma Hold Deutsche Bank AG
08:01 SCHOTT Pharma Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
05.12.25 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
05.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

